Ultime Notizie – Morto Keith Levene | fondatore dei Clash

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di domenica 13 novembre 2022) E’il chitarristadel gruppo inglese dei. A ucciderlo un cancro al fegato nella sua casa di Norfolk, in Inghilterra, all’età di 65 anni. La sua compagna, Kate Ransford, che, con sua sorella, Jill Bennett, e suo marito era con lui nelle sueore, ha riferito che è“in pace”. La famiglia ha chiesto il rispetto della privacy. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione