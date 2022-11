Turchia | esplosione nel centro di Istanbul | diversi feriti

(Di domenica 13 novembre 2022) Si è verificata un’in una strada pedonale neldi, in. Secondo quanto riportato dai media locali, undici persone sono rimaste ferite. Sul posto ambulanze, camion dei pompieri e polizia. Ancora sconosciute le cause dell’incidente, ma c’è chi afferma che potrebbe trattarsi di una bomba suicida.neldi

