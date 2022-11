Superbike | Toprak Razgatlioglu | “Congratulazioni a Bautista e alla Ducati; speriamo di essere più forti il prossimo anno”

(Di domenica 13 novembre 2022) Più di questo davvero non poteva fare: weekend perfetto per il turco nel Gran Premio di Indonesia 2022 di, con l’intento di tenere aperti i giochi fino all’ultimo per il titolo; la tripletta a Mandalika non è bastata, con Alvaroche ha (meritatamente) conquistato il titolo mondiale. Dopo i doverosi ringraziamenti al team per quanto fatto in questo fine settimana e i complimenti ad Alvaro, il turco afferma digià proiettato verso la prossima stagione: l’obiettivo è migliorare edancora piùper provare a strappare il titolo allo spagnolo. Ecco il commento del turco, che fino ad oggi difendeva il titolo di Campione del Mondo, rilasciato ai ...

CLASSIFICA MONDIALE2022 1) ALVARO BAUTISTA 553 DUCATI 2)RAZGATLIOGLU 487 YAMAHA 3) JONATHAN REA 450 KAWASAKI 4) MICHAEL RUBEN RINALDI 279 DUCATI 5) ANDREA LOCATELLI 245 YAMAHA 6) ALEX LOWES 234 ...LA CLASSIFICA AGGIORNATA DEL MONDIALE7.20 Si conclude dunque il Gran Premio di Indonesia 2022 dellacon la vittoria (tripletta, weekend perfetto) in Gara - 2 diRazgatlioglu e la conquista del titolo di Alvaro Bautista.