Spezia | escluse fratture per Dragowski | la situazione

(Di domenica 13 novembre 2022) Paura perdurante Verona: il portiere uscito in lacrime per un movimento innaturale della caviglia Dopo il brutto infortunio subito nel finale di primo tempo contro il Verona, Bartlomiejsi è sottoposto ai primi accertamenti, che hanno escluso. Lasembra comunque grave visto il movimento innaturale della caviglia dell’estremo difensore polacco, che domani verrà sottoposto ad ulteriori accertamenti. Il portiere polacco è stato costretto ad abbandonare il campo in barella a causa di un infortunio shock alla caviglia, piegatasi in maniera innaturale dopo un contrasto duro tra il portiere e Kevin Lasagna. L'articolo proviene da Calcio News 24.

