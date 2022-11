Nitto ATP Finals 2022 | successo all’esordio per Fritz | Nadal battuto 7-6 6-1

(Di domenica 13 novembre 2022) Termina 6-7 (3) 1-6 il match tra Rafaele Taylor, partita valida per la prima giornata del gruppo verde delleATPdi Torino. Ottima vittoria per, dunque, che permette all’americano di ottenere il primodella fase a gironi. RIVIVI IL LIVE SU SPORTFACE La cronaca Nel primo set c’è molto equilibrio in campo, con molta precisione ed efficacia al servizio da parte dei due protagonisti in campo. Tuttavia colui che ha più difficoltà a mantenere i suoi turni di battuta è, chiamato a dover annullare una palla break nel terzo game e due nel settimo. Sul servizio diinfatti si scambia davvero poco, con l’americano molto efficace con la battuta e il dritto. Si va così diretti al tiebreak, ...

