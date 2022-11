M5S | suggestione Ignazio Marino per le Regionali | Giuseppe Conte tentenna

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 13 novembre 2022) Il M5S prima lo ha massacrato durante il suo mandato da Sindaco, ora prova il colpaccio per tentare una sua candidatura a Presidente della Regione Lazio. E’ la storia di, ex Sindaco di Roma e con il quale i pentastellati hanno mostrato di fare pace già da diversi anni. Dopo le arance portate in Campidoglio durante lo scandalo di “Mafia Capitale”, fu la stessa ex sindaca Virginia Raggi a scusarsi con lui di quell’iniziativa e sentirlo per farsi consigliare nel Governo della Città Eterna. M5S,A oggi, dietro la mossa pernon c’è nulla di concreto. Basti ricordare come l’ex Sindaco capitolino venne stritolato dalle dinamiche della politica romana, arrivando addirittura a essere sfiduciato dalla sua maggioranza di ...