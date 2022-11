Golf | Houston Open | Finau sempre più vicino al titolo | Molinari in difficoltà | hole in one di Armour

(Di domenica 13 novembre 2022) In Texas, il “moving day” dello, torneo del PGA Tour, ha regalato spettacolo. Al Memorial Park GC (par 70), l’americano– numero 15 del world ranking – con un totale di 195 (65 62 68, -15) colpi ha eguagliato il miglior punteggio della competizione dopo 54 buche ed èpiù in fuga verso la vittoria. Negli Stati Uniti insegue il quinto successo in carriera sul PGA Tour. Il 33enne di Salt Lake City, ad un giro dal termine ha quattro colpi di vantaggio nei confronti dell’inglese Ben Taylor, 2/o con 199 (-11). Equilibrio al 3/o posto (202, -8), condiviso dal britannico Justin Rose (ex numero 1 al mondo) e dagli statunitensi Wyndham Clark e Tyson Alexander. Tra i big, Schauffele – secondo nel world ranking – è solo 25/o con 207 (-3). Il 26enne di Ridgewood (New Yersey) non sembra avere alcuna chance ...

Alle spalle di Taylor troviamo un gruppo di tre giocatori con il punteggio di - 8 e dunque piuttosto distanti dalla testa della classifica. Tra di loro c'è un secondo inglese che risponde al celebre ...Da tenere d'occhio anche Trey Mullinax, arrivato a - 6 e dunque in settima posizione, ma ancora con sei buche da sfruttare. Tra i giocatori in grande rimonta c'è anche Scottie Scheffler, partito piano ...In Texas, il “moving day” dello Houston Open, torneo del PGA Tour, ha regalato spettacolo. Al Memorial Park GC (par 70), l’americano Finau – numero 15 del world ranking – con un totale di 195 (65 62 ...Martin Mathews thinks Tony Finau might have things wrapped up ahead of the final round of the Houston Open, where Gary Woodland is taken to chase him home.