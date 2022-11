“GF VIP” 7 | focolaio Covid-19 | televoto annullato | cos’è successo

Leggi su tvzap

(Di domenica 13 novembre 2022) News Tv.“GF VIP” 7.-19 nella casa più spiata d’Italia. Alcuni concorrenti del reality show sono risultati positivi. È stata la produzione ad annunciarlo durante la giornata di ieri. Ilsettimanale è stato, ma nel frattempo la vita nella casa procede come se non fossenulla. È chiaro che la produzione sarà costretta a prendere provvedimenti nei prossimi giorni per non mettere a rischio, oltre che la salute dei concorrenti, anche la vita del reality show. (Continua…) LEGGI ANCHE: “GF Vip 7”, malore improvviso e la Vippona lascia la casa:-19 al “GF VIP” 7,La produzione del “Grande Fratello Vip” con un ...