F1 | perché è stato penalizzato Max Verstappen nel GP del Brasile | colpevole nell’incidente con Hamilton?

(Di domenica 13 novembre 2022) La grande rivalità tra Maxe Lewissi è arricchita quest’oggi di un nuovo capitolo in quel di Interlagos durante il Gran Premio di San Paolo 2022, valido come ventunesimo e penultimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. I due pluricampioni del mondo hanno ingaggiato un duello estremamente spettacolare alla ripartenza dal regime di Safety Car nel corso del 7° giro, con in palio la seconda posizione alle spalle del leader George Russell. L’olandese della Red Bull, dopo aver sfruttato la scia della W13 sul rettilineo, ha provato un attacco perentorio all’esterno di curva 1 cercando di sorprendere poi il britannico della Mercedes nel cambio di direzione della seconda parte dell’iconica S do Senna., consapevole della sua grande chance per vincere il primo Gran Premio dell’anno, non ha voluto alzare il ...