Da noi… a ruota libera | ospiti puntata 13 novembre 2022 | Raoul Bova | Alba Parietti | Gabriele Cirilli e Diana Del Bufalo

Leggi su ascoltitv

(Di domenica 13 novembre 2022) Oggi, domenica 132021, alle 17:20 su Raiuno, va in onda la nonadella quarta edizione di Dail talk show condotto da Francesca Fialdini, che propone interviste a personaggi famosi e gente comune, che si racconta senza filtri. Nella nonadi Francesca Fialdini sono, dal 17al cinema con il film natalizio “The Christmas show”;, che parlerà tanto della sua vita privata quanto di quella professionale, a poche settimane dal ritorno alla conduzione di Non sono una signora, in onda dal 7 dicembre su Raidue. In studio anche, grande protagonista dell’ultima ...