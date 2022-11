Calciomercato Juve | colpo low cost per la difesa | Allegri guarda in Serie A

Calciomercato.com

Commenta per primo In occasione delle Finals di Torino lo Juventus Museum ospita la mostra \'ATP 50: 1972 - 2022\', che si terrà anche nelle vie del centro città, dal 12 novembre 2022 all'8 gennaio ...Commenta per primo Dopo 14 partite di campionato la Juventus di Max Allegri ha subito solo 7 gol , dimostrando grande solidità difensiva come accaduto già in passato. Ecco il confronto con le altre ... Juve, sì a un addio in difesa a gennaio Ultimo impegno di campionato per la Juventus, poi arriverà la sosta e si continuerà a parlare inevitabilmente di calciomercato in casa bianconera. Sta per chiudersi il 2022 calcistico della formazione ...I bianconeri di Allegri, reduci da cinque vittorie consecutive, ospitano all'Allianz Stadium i biancocelesti dell'ex Sarri, secondi in classifica a pari punti con il Milan ...