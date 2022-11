Una falla nel Wi-Fi talmente grande che gli hacker usano i droni | è successo davvero | impensabile

Leggi su computermagazine

(Di sabato 12 novembre 2022) Gli attacchiavvengono di continuo, ma è difficile credere che esista unanelle reti Wi-Fi che può essere sfruttata tramite i. In questo caso pare che sia reale: cosa sta succedendo?are il nostro Wi-Fi potrebbe essere più semplice del previsto – Computermagazine.itOra dovremo stare alla larga persino daiUn problema relativo alle reti Wi-Fi potrebbe rivelarsi essere una chiave d’accesso per gli, i quali sarebbero in grado di ottenere tutto ciò che vogliono facendo uso di un drone. Ma in cosa consiste questa incursione informatica, e come fa a funzionare così bene nonostante l’apparente poca discrezione? In sostanza consiste nel misurare i tempi di risposta tra i vari dispositivi connessi per stabilirne la posizione, al di là del ...