Saiani e Simonetta convocati dalle nazionali giovanili Azzurre

Leggi su seriea24

(Di sabato 12 novembre 2022) Doppia convocazione nelleper la SPAL. Sono stati, infatti, selezionati dai rispettivi tecnici federali il difensore classe 2005 Filippoe il centrocampista classe 2006 Jacopo. Filippofarà parte dell’Italia Under 19 che la prossima settimana sosterrà una doppia amichevole contro i pari età dell’Ungheria. Il primo dei due match contro la selezione giovanile Magiara si disputerà mercoledì 16 novembre alle ore 15:00 al Centro Tecnico di Coverciano e sarà trasmesso in diretta streaming sul sito della FIGC. La seconda partita, invece, si giocherà sabato 19 novembre alle ore 11:00 al Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia. Jacopo, invece, è stato convocato per il Torneo dei Gironi dalla Nazionale Under 17, con sessanta calciatori ...