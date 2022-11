Odriozola e la passione per l’ippica | il terzino ha una propria scuderia

Leggi su sportface

(Di sabato 12 novembre 2022) Alvaroè il nuovo obiettivo della Juventus. Ilspagnolo non ha collezionato nemmeno un minuto in stagione al Real Madrid e potrebbe partire a gennaio direzione Torino, come rinforzo per le fasce bianconere. Un ragazzo che di vittorie ne sa qualcosa; nel 2019/2020 ha lasciato il Real Madrid e ha vinto il Triplete con il Bayern Monaco, mentre con i Blancos vanta un Mondiale per Club, una Supercoppa di Spagna e una Supercoppa UEFA.ha unain comune con Massimiliano Allegri, quella per i cavalli e. Il 27enne ha infatti unapiena di trofei,la Bernardo a San Sebastián: nell’estate del 2021 ha affidato alcuni dei propri cavalli al formidabile fantino irlandese Joseph O’Brien, che li ha già portati al trionfo in qualche gara. Una ...