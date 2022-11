Napoli-Udinese DIRETTA LIVE 0-0 | friulani pericolosi

(Di sabato 12 novembre 2022) Benvenuti allatestuale di, secondo anticipo del 15º turno di Serie A. La gara sarà trasmessa in esclusiva da DAZN, con calcio d’inizio alle 15:00. Ilè intenzionato a continuare la striscia di vittorie consecutive in Serie A che ha raggiunto ormai quota 10 in virtù dell’ultimo successo interno contro l’Empoli (2-0). Il miglior attacco del campionato (con 34 reti segnate) e i soli 10 gol subiti hanno portato ila 38 punti in classifica, a +8 sulla principali inseguitrici, che al momento sono Lazio e Milan. Nessuna sorpresa nella formazione iniziale per Spalletti, che inserisce Elmas al posto dell’infortunato Kvaratskhelia ed opta per M. Ora in luogo di Mário Rui in difesa. L’si presenta al ...

Pierpaolo Marino, attuale ds dell'ed ex dirigente del, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della partita. Queste le sue parole: ' Non siamo venuti qui per fare una foto ricordo del Maradona. Vogliamo fare la nostra ...Frank Anguissa, poco prima della sfida contro l', ha parlato ai microfoni di DAZN della stagione del. Queste le sue parole: ' Penso che sia cambiata la nostra mentalità. Giochiamo come una famiglia, ogni giocatore vuole il massimo per ...premi F5 da pc o aggiorna la pagina da app per seguire il live 8' - CHE PARATA DI MERET! Cross basso di Ehizibue dalla destra a cercare Deulofeu che nell'area piccola calcia di ..."Siamo in campo per il riscaldamento!", scrive la SSC Napoli su Twitter pubblicando alcuni scatti dal Maradona prima del match di Serie A contro l'Udinese. Siamo in campo per il riscaldamento! #N ...