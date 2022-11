Ilary Blasi decide di parlare di lui per la prima volta

Potrebbero esserci problemi a continuare Roma 28/05/2017 - campionato di calcio serie A / Roma - Genoa / foto Insidefoto/Image Sport nella foto: Francesco Totti -Il centro sportivo di ...I campi alle porte di Ostia figurano infatti tra i beni di cui l'ex fuoriclasse della Roma estanno discutendo in tribunale. Il centro sportivo, che porta proprio il nome di Totti, era ...window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-f335cff5-aa9e-e7b9-2deb-fdaa3a31f1 ...Ieri pomeriggio Francesco Totti e Ilary Blasi si sono incontrati in tribunale ma sembra non si siano nemmeno salutati. Non una parola tra i due ex ma dopo l’udienza sembra ci sia stato un incontro seg ...