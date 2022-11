Il procuratore capo degli arbitri tra i 42 arrestati per traffico internazionale di droga

(Di sabato 12 novembre 2022) Tra i 42della maxi operazione antidei finanzieri del Comando provinciale di Milano spunta fuori anche un nome noto: quello di Rosario d’Onofrio,dell’Aia (associazione italiana) ed ex ufficiale dell’esercito. L’ordinanza di custodia cautelare è stata emessa lo scorso giovedì, 10 novembre. L’inchiesta ruota intorno al narcotrafficante Cesare Guido e alla rete che aveva base in Spagna e permetteva di importare tonnellate di hashish e marijuana. Le indagini condotte dalla Dda hanno invece richiesto ben due anni, dal 2019 al 2021. Le decine di(italiani, albanesi e spagnoli) sarebbero riusciti a trasportare in Lombardia oltre sei tonnellate di marijuana e hashish. Si sarebbero avvalsi di un carro funebre per le trasferte, contando sul ...

