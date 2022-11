La Gazzetta dello Sport

Tra Nole e il titolo, chi si inseriscelo scorso anno a Torino fu sconfitto in semifinale dal poi vincitore Zverev, ancora ai box dopo l'infortunio patito al Roland Garros: "E' un piacere ...Il canadese Auger - Alissimeil sesto posto del russo Rublev Se non è matematica, poco ci ... vale la pena ricordarlo ancora una volta, ci sono già Alcaraz , Nadal , Tsitsipas , Ruud e... Djokovic insidia il record di Federer, ma occhio a Medvedev alle Finals Lorenzo Musetti, E Djokovic che non ha mancato l’appuntamento. Nonostante un primo set un po’ ballerino infatti il serbo ha gestito bene l’insidia Karen Khachanov, tennista che 4 anni fa qui fu in ...Carlos Alcaraz, Felix Auger-Aliassime, Novak Djokovic, Daniil Medvedev ... hanno approfittato delle due sconfitte degli unici tennisti che ancora potevano insidiare la loro posizione nella Race to ...