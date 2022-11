Calcio | Gasperini alla società | ' deve dirmi se valorizzare i giovani o vincere scudetto'

(Di sabato 12 novembre 2022) Bergamo, 12 nov. - (Adnkronos) - "Se si tiene il piede in tante scarpe non va bene". Così Gian Pieroin conferenzavigilia della sfida contro l'Inter. Tema di discussione è il reparto offensivo dove l'allenatore ha abbondanza di scelte tra Zapata, Muriel e Hojlund: "È una scelta che dovrà fare la, ha fatto un grosso investimento su Hojlund, devi essere convinto suie farli crescere allenandoli e facendoli giocare. Chiaro che se hai Zapata, se hai Muriel...questo è uno dei momenti in cui ladovrà pensare cosa fare, se io metto il piede in tante scarpe non va bene. Bisognerà verificare il futuro degli obiettivi dell'Atalanta, sesi prenderà una direzione, seuno ...

Il tecnico dell'Atalanta Gian Pieroè intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match di domani contro l'Inter: "Che tipo di formazione vi dovete aspettare domani A Lecce hanno ...Il mercato e le valutazioni della società: sono due temi che si intrecciano in maniera indissolubile nei pensieri di. Che oggi è concentrato solo sull'Inter, ma aspetta chiarezza su quanto ..."A Lecce non ho fatto alcuna pazzia, i giocatori in campo corrispondono al profilo dell'Atalanta. Dobbiamo valorizzare i ragazzi, non giochiamo per lo scudetto". Alla vigilia dell'Inter, Gian Piero Ga ...SERIE A - Alla vigilia della sfida contro l'Inter al Gewiss Stadium, il tecnico dell'Atalanta sbotta in conferenza stampa.