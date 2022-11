Antonella Fiordelisi accusata di copiare il look di Micol Incorvaia

Ieri nella casa del Gf Vip,ha criticato Edoardo Tavassi per il suo comportamento: ' Sì e poi c'è Edoardo Tavassi è simpaticissimo, quello che vuoi però comunque vieni qua e dici 'sto cercando moglie', è un ...Con De Martino come va 😏 #MaurizioCostanzoShow pic.twitter.com/Bs77NLdxz9 Maurizio Costanzo (@Costanzo) November 11, 2022, Chiofalo: "Antonino ha più 'titoli' di ...Antonella Fiordelisi accusata dal web di copiare il look di Micol Incorvaia al GF Vip 7: ecco le foto a confronto.È arrivato nella mattinata del 12 novembre il comunicato del Grande Fratello Vip sul momentaneo abbandono della casa da parte di Patrizia Rossetti ...