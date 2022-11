Al via Extra Doc Festival | al MAXXI i migliori documentari dell’anno

(Di sabato 12 novembre 2022) Al via domenica 13 novembre la quinta edizione diDoc, il concorso che premia idella stagione. L’evento rientra nell’ambito di Cinema al MAXX, realizzata dalla Fondazione Cinema per Roma e prodotta con il– Museo nazionale delle arti del XXI secolo. Il programma diDoc, a cura di Mario Sesti, ospiterà, fino all’11 dicembre presso l’Auditorium del, dieciin concorso, editi ed inediti. Ogni domenica si terranno due proiezioni; un evento speciale di chiusura sarà dedicato alla premiazione. Una giuria presieduta dal regista Saverio Costanzo e formata dal giornalista Ernesto Assante, la produttrice Simona Banchi, il manager culturale Stefano Francia di ...

