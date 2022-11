Aborto | Roccella | La legge 194 non è in discussione | ma se una donna interrompe una gravidanza per motivi economici è un' ingiustizia

... ha spiegato il ministroa margine di un convegno organizzato a Roma dal Forum delle associazioni familiari. Leggi Anche Catania, morì dopo un: quattro medici condannati per omicidio ...La 194 non è assolutamente in discussione ', ha dichiarato, che poi specificato che 'l'... Se una donna vuole un figlio ma, per motivi di bisogno, ricorre all', questa è una profonda ...Il nuovo governo non vuole abolire la legge sull'aborto. La legge 194 sull'interruzione di gravidanza non è in dubbio e non si tocca. Lo ha ribadito il ministro della Famiglia ...La ministra per le Pari opportunità: "Nessuno ha mai detto di voler rimettere mano alla legge 194 e anche la presidente Meloni l'ha ridetto fin troppe volte" ...