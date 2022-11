Ultime Notizie – Streaming illegale | blitz della polizia in tutta Italia

(Di venerdì 11 novembre 2022) E’ in corso una vasta operazionecontro la pirateria audiovisiva, disposta dalla procura distrettuale di Catania. In particolare, i Centri Operativi Sicurezza CiberneticaPostale stanno eseguendo numerose perquisizioni e sequestri sull’intero territorio nazionale nei confronti degli appartenenti a una associazione per delinquere di carattere transnazionale. L’operazione ha fatto luce sul 70% dinazionale, pari a oltre 900.000 utenti con profitti mensili per milioni di euro. Le città interessate dalle perquisizioni sono: Ancona, Avellino, Bari, Benevento, Bologna, Brescia, Catania, Cosenza, Fermo, Messina, Napoli, Novara, Palermo, Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Roma, Salerno, Siracusa, Trapani, L’Aquila e Taranto. Adnkronos, ENTD, ...

I dati della raccolta differenziata sono cambiati in positivo in questesettimane, con piccoli miglioramenti che potranno decisamente aumentare con le nuove attrezzature, già previste nel ...Le centinaia di migliaia di uomini mobilitati dalla Russia nellesettimane non sarà inoltre ... Carta di Laura Canali " 2022 ALTREINTERESSANTI G20 . Il presidente della Federazione Russa ...La squadra di Pierpaolo Bisoli, al contrario, non perde da ben 9 giornate e, come si è visto nell’ultima uscita contro il Cagliari, sta mostrando un’ottima condizione fisica e mentale. Le due ...Davanti alla vicepreside: «Io vedo una ragazza». Poi il prof gli chiede scusa, ma lo studente risponde: «Scuso chi sbaglia, non le cattiverie». Dalla sua parte i compagni, i professori e i genitori ...