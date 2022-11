Paura a Genzano | bambina di pochi mesi rimane intrappolata dentro l’auto

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 11 novembre 2022). Laprima, poi il panico, che velocemente ha iniziato a farsi strada dopo aver realizzato l’accaduto: una giovane madre, mentre stava uscendo dal, ha inavvertitamente chiuso la portiera dimenticando le chiavie, quel che è peggio, anche la suadi. Il fatto è accaduto questa mattina, venerdì 11 novembre, intorno alle 9.0 circa, a, precisamente in via Sebastiano Silvestri. La giovane madre è stata completamente colpito dal panico, non sapendo come reagire a quella sventura. Lei fuori, la sua piccola. Separate dalcompletamente chiusa e inamovibile. La piccola è rimasta, sul seggiolino impiegato per il suo trasporto. Incidente a ...