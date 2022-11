OSS EUROBET | Serie A | l' ultimo turno prima della sosta Mondiale sembra sorridere alle prime della classe Atp Finals | a Torino Djokovic è il grande favorito

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 11 novembre 2022) (Adnkronos) - Roma, 11 novembre 2022. Ultimi minuti di gioco inA questo fine settimana con la quindicesimagiornata, poi lo stop per dare spazio ai Mondiali in Qatar, in programma da domenica 20 novembre a domenica 18 dicembre. Sabatoore 15 si va verso il tutto esaurito al Maradona per il match Napoli-Udinese, con i padroni di casa che vogliono conservare ilto in classificalunga. Secondo i dati analizzati dall'Osservatorio(www..it) l'86% degli appassionati si aspetta una vittoria partenopea, mentre i friulani sono dati vincenti al 6%. L'8%, invece, pronostica un pareggio tra le due compagini. I risultati esatti più giocati sono il 3-1, il 3-0 e il 2-0. Il 2022 di Atalanta e Inter si ...