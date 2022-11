Nuoto | Matteo Rivolta | “Ai Mondiali Le Clos favorito | ma io voglio parlare con i fatti”

(Di venerdì 11 novembre 2022) Un forte segnale di vitalità. Stamane lo Stadio deldi Riccione è stato scosso da un grande. Il lombardo, classe ’91, andava a caccia del tempo che potesse qualificarlo in via ufficiale ai2022 diin vasca corta a Melbourne (Australia), in programma dal 13 al 18 dicembre.si è disimpegnato piuttosto bene negli Assoluti invernali nella piscina romagnola da 25 metri e, dopo aver sfiorato il pass (4 centesimi) nei 50 farfalla, oggi ha messo d’accordo tutti con il tempo di 49.49 nei 100 delfino che gli ha permesso di staccare il biglietto in via ufficiale. Un crono considerevole, dal momento che è il terzo al mondo in questo 2022. Una grande soddisfazione per lui, tenendo conto che l’anno passato ad Abu Dhabi arrivò un fantastico oro iridato in ...

