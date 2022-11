Migranti | il leader dei Popolari europei Weber | «Salvarli è responsabilità cristiana»

Leggi su open.online

(Di venerdì 11 novembre 2022) Il Partito Popolare europeo interviene sulla delicata questioneche nelle ultime ore sta agitando i governi di Italia e Francia. Dopo aver incontrato Giorgia Meloni a Palazzo Chigi, il presidente del Ppe Manfredha invitato tutti i Paesi membri a unacondivisa: «Incito tutti quanti a usare il dibattito in corso a livello europeo, per tirare fuori adesso una soluzione europea», ha detto. La posizione espressa daè quella di una massima accoglienza nei confronti dei: «Nel Mediterraneo dobbiamo mostrare che ci prendiamo cura di quelli che hanno bisogno del nostro aiuto, dobbiamo salvare le persone», ha spiegato. Ma in questa «» riconosciuta dal presidente, «l’Italia non può essere lasciata da sola». ...