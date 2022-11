Midterm | Trump torna sui brogli dietro le sconfitte | «Il voto è truccato» Ma i media conservatori non lo seguono

(Di venerdì 11 novembre 2022) A pochi giorni dalle elezioni di– e con diverse sfide ancora in bilico – Donalda evocare lo spettro di presuntielettorali. Sulla piattaforma Truth, l’ex presidente americano ha commentato così i primi risultati delle elezioni di metà mandato: «È triste vedere i Repubblicani attaccare e offuscare stupidamente i risultati delle– si legge nel post di– Abbiamo vinto, Nancy (Pelosi – ndr) è stata licenziata ed è in viaggio verso terre straniere. I Repubblicani stanno prendendo il controllo della Camera e potrebbero benissimo vincere la maggioranza del Senato, a seconda che le elezioni in Arizona o Nevada siano truccate o meno, come credo che siano!». Una teoria ancora una volta infondata, a cui l’ex presidente americano aggiunge: «Stanno ...

... "È triste vedere i Repubblicani attaccare e offuscare stupidamente i risultati delle- si legge nel post di- Abbiamo vinto, Nancy ( Pelosi - ndr) è stata licenziata ed è in viaggio ...Donaldsempre piu' isolato all'interno del Grand old Party dopo i deludenti risultati dei suoi candidati alletanto che la potente Republican Jewish Coalition, l'organizzazione degli ebrei ...Restando in attesa che si vada a completare definitivamente il quadro degli esiti elettorali a partire innanzitutto dal runoff – il ballottaggio – che vi sarà per l’importante seggio del Senato della ...Pagina inizialePoliticacreatura: 11/11/2022 15:29a: Neil AkoyunE il Storione Cristianodividere, strappareI repubblicani incolpano Donald Trump per la loro ...