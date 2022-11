Investire in oro | conviene o no? Le cose da sapere in una guida

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 11 novembre 2022) (Adnkronos) – Milano, 11 novembre 2022. L’inflazione resta elevata, i tassi si alzano, il mondo secondo alcuni economisti di avvicina a grandi passi ad una possibile recessione: quindi è il momento diin oro? Sull’argomento SoldiExpert SCF, società di consulenza finanziaria indipendente, fra le pioniere del settore in Italia, ha scritto unasempre attuale scaricabile dal proprio sito suin oro, che può fornire diversi spunti di analisi e riflessione. Guardare l’andamento dell’oro nel 2022 può sembrare un rompicapo anche perché tra tutti i cosiddettibeni rifugio sfruttati dagli investitori in ambito finanziario, il metallo giallo è quello che ha forse aspetti più complessi e articolati. In valore assoluto il metallo giallo non ha brillato certo nel 2022 se si guarda al prezzo in dollari all’oncia (la ...