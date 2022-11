Gravellona Toce | fuga di sostanze chimiche | 30 intossicati alla Galvanoplast

(Di venerdì 11 novembre 2022) Tre persone portate in ospedale. Ancora da chiarire le cause dell'incidente, avvenuto durante la miscelazione di ...

E' questo il bilancio della fuga di sostanze chimiche avvenuta nel pomeriggio di oggi (venerdì 11) alla ditta Galvanoplast di. Lo stabilimento si trova in via Roma, sulla strada che ...Il fatto, secondo quanto riferito dai quotidiani locali, è avvenuto all'interno dello stabilimento della ditta Galvanoplast di(Verbano - Cusio - Ossola), sito in via Roma, sulla ...Fuga di sostanze chimiche a Gravellona Toce (Verbano-Cusio-Ossola), nello stabilimento della ditta Galvanoplast. Tre persone sono ricoverate all'ospedale di Verbania. Altre 20 persone saranno sottopos ...Tre persone sono ricoverate in condizioni gravi all'ospedale di Verbania a seguito della fuga di sostanze chimiche avvenuta nel pomeriggio nello stabilimento della ditta Galvanoplast di Gravellona Toc ...