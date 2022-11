Gf Vip 7 | alle prime luci del mattino scatta un doppio bacio nella Casa! Video

Leggi su isaechia

(Di venerdì 11 novembre 2022) Oriana Marzoli e Antonino Spinalbese sono sempre più vicini all’interno della Casa del Gf Vip 7. Il Vippone, archiviata la conoscenza con Giaele De Donà, nelle ultime settimane ha mostrato un interesse sempre più evidente per l’influencer spagnola Oriana, la quale sembra ricambiare le attenzioni dell’hair stylist. Nel corso della sedicesima puntata andata in onda ieri sera, Oriana e Antonino hanno confermato la loro vicinanza, ottenendo anche il benestare di Giaele, la quale però ha chiesto al Vippone di non allontanarsi completamente da lei. Nelle scorse ore c’è stato un ulteriore avvicinamento tra i due concorrenti del reality condotto da Alfonso Signorini:7 di questa mattina, infatti, Oriana si è avvicinata al letto di Antonino per dargli la buonanotte con un abbraccio, il Vippone allora le ha risposto spiegandole che di solito la buonanotte si dà con un ...