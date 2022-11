Classifica FIMI | Bizarrap & Quevedo dominano i singoli | Rondodasosa debutta al primo posto negli album Quinto Alex W di Amici

imusicfun.it

ROMA, 11 NOV È "Trenches baby" di Rondodasosa l'album più ascoltato della settimana che entra direttamente al n. 1 della classifica FIMI/Gfk dove sono presenti anche 14 brani dell'album nella classifica ufficiale dei singoli. Pubblicato il 4 novembre per Atlantic/Warner Music Italy, il progetto del rapper conquista la vetta della classifica.