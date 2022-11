Calcio femminile | sconfitta di misura per l’Italia contro l’Austria | a Lignano Sabbiadoro termina 0-1

(Di venerdì 11 novembre 2022)diperdi Milena Bertolini nell’amichevole. Azzurre che partono bene e tengono botta fino però solo alla chiusura della prima frazione. Al minuto 43? infatti, Julia Hickelsberger-Füller trova il gol del vantaggio dopo essersi inserita alle spalle della difesa azzurra, Filangeri su tutte, grazie ad un lancio perfetto di Zadrazil.ca poi, si è trovata a tu per tu con Durante e non sbaglia, infilando a rete. Secondo tempo che non vede poi altre marcature. Risultato finale 0-1. SportFace.

, il Sassuolo dopo il pareggio contro la Roma proverà a mettere in difficoltà i rossoblù. '... Basket, presentazione ufficiale della Virtus, già in grado di cogliere un successo storico ...2022 - 2023 Squadra Cus Palermo Negli ultimi anni ilitaliano ha fatto passi da gigante. Un movimento in continua evoluzione ed ascesa: sempre più ragazze, oggi, decidono di approcciarsi al. Le statistiche recenti dicono che ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...L'Italia Femminile scende in campo in amichevole contro l'Austria. Quattro le giocatrici della Juventus Women in campo dal 1'. Si tratta di Boattin, Rosucci, Caruso e Bonansea. Di ...