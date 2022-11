Autunno mite | tempo di sport | Withings ScanWatch + bilancia Body in sconto su Hinnovation per i lettori di DDAY it

La Voce delle Valli

... per cui a dispetto dell'inoltrato si hanno temperature ben più miti. Per questo motivo si ... Come d'incanto la pioggia cessò e il tempo divenne ben più. Ma non solo: quella notte Gesù gli ...L'è un po' come una seconda estate quando si parla di viaggiare. Il clima tutto sommato, unito alla bellezza che i colori autunnali donano ai paesaggi, la rendono una stagione piuttosto ... Il Meteo delle Valli - Weekend ancora mite, ma l'autunno è dietro l'angolo Per i viaggiatori autunnali, ecco la migliore soluzione per gestire le proprie finanze anche (e soprattutto) all'estero ...Nella seconda decade di novembre arrivano le perturbazioni che contribuiranno a dare un po' di sollievo alla siccità che stiamo vivendo. Anche a dicembre ci aspetta un clima mite ...