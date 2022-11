Approvato il decreto aiuti quater | che conferma le misure di Draghi

(Di venerdì 11 novembre 2022) Prima i tumulti nella maggioranza, sia sulla norma che avrebbe ristretto il numero di autotrasportatori beneficiari di uno sconto sui carburanti sia sull’emendamento che riduce il superbonus edilizio dal 110 al 90 per cento, poi l’ok definitivo. Ieri è statoin Consiglio dei ministri il, il primo provvedimento economico del nuovo governo Meloni, che varrà oltre nove miliardi e, tra le altre cose,una serie dicontro il caro-energia. Mentre alla Camera si discuteva la conversione del precedente, poicon 192 voti a favore, l’esecutivo ha dato quindi il via libera al provvedimento che prevede la proroga dei pagamenti a rate per le aziende, la già citata revisione del ...

La norma è stata inserita nelAiuti quater,ieri in Cdm. Il limite non tassabile era già stato innalzato dal governo Draghi con ilAiuti bisIl Cdm hale misure contro i rincari energetici per 9 miliardi. Prorogati crediti d'imposta e taglio alle accise, bollette a rate per le imprese. Il tetto al contante sale a 5mila euro. Definite le ...Approvato in data 10 novembre il Decreto aiuti quater con proroga riduzione accise, modifiche al superbonus, rate sulle bollette delle imprese fino a 36 mesi ...Approvato in data 10 novembre il Decreto aiuti quater con proroga riduzione accise, modifiche al superbonus, rate sulle bollette delle imprese fino a 36 mesi ...