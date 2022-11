Alessia Piperno | la prima notte a casa nel letto con i genitori e un piatto di pasta all’arrabbiata

(Di venerdì 11 novembre 2022) I primi momenti die poi lanelcon i. “Il carcere di Evin era proprio brutto. Così ho pensato mi stessero trasferendo in un altro carcere. Non sapevo proprio dove mi stessero portando” racconta, 30 anni, romana, tornata ala sera del 10 novembre dopo 45 giorni di prigionia nel famigerato carcere per i detenuti politici di Teheran. La ragazza, arrestata lo scorso 28 settembre a Teheran, nel giorno del suo compleanno, mentre il paese veniva scosso da proteste e reazioni violente contro i manifestanti, non nasconde la paura vissuta. E anche la sorpresa per quanto accaduto la mattina del 10 novembre, quando al termine ...

... la gente festeggia la liberazione dai russi FERITO UN ALTRO AGENTE Aggressione con coltello a Bruxelles, ucciso un poliziotto abbracciata al padre Roma,è tornata a casa IL DISSENSO '...Per 45 giorni la giovane non ha sentito la voce della sua famiglia, rinchiusa nella prigione per i detenuti politici di Teheran: "Era proprio brutto". Il ...«Devo fare qualcosa per chi è rimasto lì». Perché Alessia «ha il cuore grande» e nonostante sia atterrata da poco con un volo militare a Ciampino e ...È tornata a casa Alessia Piperno, la 30enne romana detenuta per 44 giorni nel carcere di Evin a Teheran: "È stata dura essere in 6 in una cella, ma non mi hanno mai maltrattata". La… Leggi ...