Agnelli e i tifosi disperati | la sentenza che nessuno avrebbe voluto sentire

Leggi su juvedipendenza

(Di venerdì 11 novembre 2022) Andreaè uno dei Presidenti che ha cercato in tutti i modi di soddisfare i, ma di recente unaè stata durissima. La Juventus deve in qualche modo cercare di lottare per poter vincere quante più partite possibili e rientrare nella lotta Scudetto, senza poi dimenticare come l’obiettivo debba essere quello di entrare in Europa League, ma Andreadeve ancora una volta inghiottire un boccone davvero molto amaro. LaPresseIn questo momento i problemi della Juventus sono assolutamente evidenti a tutti, con la squadra che è davvero ben lontana dal poter raggiungere i livelli sperati. L’obiettivo infatti era quello di poter tornare finalmente a lottare per lo Scudetto dopo due anni di assenza dal vertice, ma purtroppo la situazione non sembra assolutamente cambiata. Eppure Andrea ...