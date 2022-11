Verona-Juve LIVE | le formazioni ufficiali | Di Maria ed Henry out | ci sono Kean e Lasagna

... la Juventus scende in campo in casa del. Nel primo posticipo della quattordicesima giornata ... Massimiliano Allegri ©LaPresseNonostante le assenze di Federico Chiesa e Dusan Vlahovic, laha ...Dopo quattro vittorie consecutive, contro ilAllegri va a caccia della cinquina che ... Tra gennaio e giugno è certo che alladovrà arrivare un difensore: Bremer sta finalmente dando ...Una delle ultime gare del turno infrasettimanale valido per la 14ª giornata di Serie A vedrà la Juventus ospite del Verona allo stadio Bentegodi. I bianconeri devono confermarsi e vincere per non ...Le formazioni ufficiali di Hellas Verona e Juventus scelte da Bocchetti e Allegri. Fischio d'inizio ore 18:30 Le formazioni ufficiali di Hellas Verona e Juventus scelte da Bocchetti e Allegri. Fischio ...