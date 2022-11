Temptation Island ritorna su Mediaset? La decisione

Leggi su tutto.tv

(Di giovedì 10 novembre 2022) Nel corso di una recente conferenza stampa, Pier Silvio Berlusconi ha svelato le sorti del programma condotto da Filippo Bisciglia,. Difatti, nelle ultime settimane molti avevano escluso il ritorno dell’isola che metteva a dura prove le coppie del mondo dello spettacolo e, invece, ecco giungere importanti novità in merito. Ecco di cosa parliamo.ritornerà? Arriva la conferma Il figlio di Silvio Berlusconi ha annunciato, con grande gioia per molti telespettatori, che il programma in questione farà il suo ritorno nell’estate del 2023. Un ritorno molto atteso e tanto gradito di cui, molti affezionati, hanno sentito la mancanza visto che nel 2022 non è andato in onda. Ma, a quanto pare, aoccorre un reality show che vada in onda anche in estate e, questa ...