Roma | Mourinho e il caso Karsdorp | perché lo Special One ce l' ha con l' olandese

(Di giovedì 10 novembre 2022) L'allenatore giallorosso non ha fatto nomi, ma ha detto chiaramente che un giocatore ha avuto comportamenti poco professionali e che a gennaio può cercarsi un'altra ...

L'allenatore giallorosso non ha fatto nomi, ma ha detto chiaramente che un giocatore ha avuto comportamenti poco professionali e che a gennaio può cercarsi un'altra ...Il caso Karsdorp continua ad essere centrale nelle discussioni a casa -. Ne parla diffusamente Roberto Maida a Radio Radio. Il giornalista del Corriere dello sport dice Poi tocca a Lengua Radio Radio Lo Sport: Infine Ricky Trevisani a Teleradiostereo:L'allenatore giallorosso non ha fatto nomi, ma ha detto chiaramente che un giocatore ha avuto comportamenti poco professionali e che a gennaio può cercarsi un'altra squadra ...L’esterno giallorosso ha sfruttato il giorno di riposo concesso da Mourinho per festeggiare il suo compleanno insieme alla moglie Dopo il pareggio contro il Sassuolo, Mourinho ha concesso alla squadra ...