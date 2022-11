Ritrovato morto in casa | sgomento per la comunità di Mercogliano

(Di giovedì 10 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto(AV) – Un uomo di 67 anni è statosenza vita all’interno della sua abitazione nella frazione Torelli del comune di, in provincia di Avellino. A dare l’allarme è stata la compagna, dopo essere rientrata in. Accertamenti sono in corso da parte dei carabinieri. Allo stato, nessuna ipotesi viene esclusa. Il medico legale ha effettuato una ricognizione esterna del cadavere in attesa che la Procura decida se disporre l’autopsia. Secondo un testimone, all’interno dell’abitazione ci sarebbero tracce di sangue L'articolo proviene da Anteprima24.it.

