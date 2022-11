Qatar 2022 | Polonia | 11 ' italiani' tra i convocati

(Di giovedì 10 novembre 2022) Varsavia, 10 feb. - (Adnkronos) - Undici giocatori tra i ventiseidallaper il mondiale dimilitano in squadre italiane: dieci in Serie A e uno dalla B. Numeri alla mano, laè la quarta nazione straniera più rappresentata nella Serie A-23, con 19 giocatori. Meglio solo Francia e Brasile, che hanno già ufficializzato le proprie liste dove ci sono tre "" a testa. Manca l'Argentina (sono 21 in A) e la Serbia (17), il cui numero di"azzurri" potrebbe comunque avvicinarsi alla decina. Ci sono anche più di undici olandesi e spagnoli nel massimo campionato italiano, ma - nel loro caso - è difficile che il numero deitotali possa insidiare il primato della la ...

Nicola Zalewski fa parte dei 26 calciatori convocati dal ct polacco Czesaw Michniewicz, che prenderanno parte al Mondiale inin scena dal 20 novembre. L'esterno giallorosso, classe 2002, ha già collezionato sette presenze con la maglia della Polonia. Insieme a lui ci sono altri dieci giocatori provenienti dal ...... successivamente verrà esteso anche ai match dei Mondiali in. Prossimamente si potrà ... tutte le notizie 10 novembreVarsavia, 10 feb. – (Adnkronos) – Undici giocatori tra i ventisei convocati dalla Polonia per il mondiale di Qatar 2022 militano in squadre italiane: dieci in Serie A e uno dalla B. Numeri alla mano, ...Lunedì 31/10 Martedì 1/11 Mercoledì 2/11 Giovedì 3/11 Venerdì 4/11 Sabato 5/11 Domenica 6/11 Lunedì 7/11 Martedì 8/11 Mercoledì 9/11 Giovedì 10/11 Venerdì 11/11 Sabato 12/11 Domenica 13/11 Martedì 15/ ...