Qatar 2022 | i convocati del Camerun

(Di giovedì 10 novembre 2022) Grande giornata di chiamate: anche ilannuncia iper il Mondiale in. I Leoni Indomabili sono inseriti nel Gruppo G con Brasile, Svizzera e Serbia. Un sorteggio sicuramente molto duro: la sensazione è che Svizzera e Serbia, sulla carta, sono più attrezzate per lottare per il secondo posto. Ad ogni modo, gli africani proveranno a recitare la loro parte: le squadre cuscinetto non esistono più. Ecco l’elenco del CT Rigobert Song. Portieri André Onana (Inter) Devis Epassy (Abha) Simon Ngapandouetnbu (Marsiglia). Difensori Collins Fai (Al-Taee) Nicolas N’Koulou (Aris Salonicco) Enzo Ebosse (Udinese) Olivier Mbaizo (Philadelphia) Nouhou Tolo (Seattle Sounders) Jean-Charles Castelletto (Nantes) Christopher Wooh (Rennes). Centrocampisti Samuel Oum Gouet (Malines) Martin Hongla (Verona) Zambo ...

Il Brasile si prepara ad affrontare i Mondiali ine, come sempre, lo fa essendo una delle grandi favorite per la vittoria finale. In attesa dell'inizio della competizione, O Globo ha stilato la classifica dei 30 migliori giocatori brasiliani ...Ecco l'elenco dei giocatori della squadre della Serie A convocati dalle rispettive nazionali per il Mondiale diche scatta il 20 novembre per concludersi con la finale del 18 dicembreDopo l'ultima vittoria il tecnico dei toscani ha parlato del prossimo turno contro i rossoneri e ha svelato il proprio obiettivo ...Sono stati annunciati poco fa i convocati di Gareth Southgate, ct dell'Inghilterra, per i Mondiali in Qatar: nella lista non è presente il rossonero Fikayo Tomori. Ecco ...