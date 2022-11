Maxi blitz nel Napoletano | 100 militari nelle case popolari | trovate bombe | armi e droga

Un pitbull faceva la guardia al locale dello spaccio, mentre le vedette controllavano la zona dai tetti. Controlli tra Castello di Cisterna, Acerra e Brusciano. Cocaina e crack nascosti nei gradini ...Ilimprovviso Un'infiltrazione capillare , che abbracciava i settori più svariati, tra bar ristoranti, pasticcerie e panifici ma che era finito ormai da tempo nel mirino delle forze dell'ordine,...Assenteismo in corsia, oltre 10 indagati in provincia di Lecce. I carabinieri del Nas stanno concludendo in questi minuti una maxi operazione che riguarda il distretto socio sanitario di Gagliano del.Un pitbull faceva la guardia al locale dello spaccio, mentre le vedette controllavano la zona dai tetti. Controlli tra Castello di Cisterna, Acerra e Brusciano. Cocaina e crack nascosti nei gradini de ...