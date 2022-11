Mattarella all' Aja | incontro con premier Rutte

Il presidente della Repubblica, Sergio, è arrivato'Aja, seconda tappa della sua visita di Stato in Olanda. Dopo aver incontrato i presidenti di Senato e Camera, Jan Anthoine Bruijn e Vera Bergkamp, il capo dello Stato avrà ...Lo ripeteva l'altro giorno per l'ennesima volta. Non c'è anniversario attinente al ... E il segretario e leader comunista Xi Jin Ping nel suo solenne discorso'Assise del Partito per la ...(ANSA) - ROMA, 10 NOV - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è arrivato all'Aja, seconda tappa della sua visita di Stato in Olanda. Dopo aver incontrato i presidenti di Senato e Camera, ...La regina d'Olanda ha accolto Mattarella con una tiara da Mille e una notte. Ma lei la porta con grande nonchalance. D'altra parte è abituata a indossare gioielli di ...