Grande Fratello Vip | due concorrenti a rischio squalifica | “Ha rivelato la classifica | chiara violazione del regolamento”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 10 novembre 2022) Provvedimenti in arrivo per duedelVip? In queste ore è esploso il “caso” Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli. I due si sono infatti lasciati andare a dizioni che non sono passate affatto inosservate e che costituiscono, come sottolineano tanti utenti sui social, “unadel” del reality di Canale 5. Ma andiamo con ordine. Tutto è successo questa notte, quando l’hair stylist e l’influencer sono stati inquadrati dalla regia mentre parlottavano tra loro die percentuali di gradimento da parte del pubblico sui compagni d’avventura. Non un semplice gossip, ma un vero e proprio confronto su strategie e posizionamento dei vari partecipanti al Gf: da, chi ...