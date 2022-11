Borse in calo | a Milano corre Poste Bce conferma altri rialzi tassi

(Di giovedì 10 novembre 2022) Per Francoforte inflazione ancora troppo elevata. Il mercato si aspetta prezzi negli Usa in lieveal 7,9%. Euro in stand-by, prezzi del petrolio poco mossi e quelli del gas in rialzo. Spread in area 210 punti

Piazza Affari e le altreeuropee si muovono incerte dopo le elezioni di 'midterm' negli Stati Uniti: a Milano l'indice ... che cede il 3% sotto quota sei euro, seguito da Hera e Tenaris in...deciso per Datalogic , che segna un - 2,12%. Sotto pressione Tinexta , con un forte ribasso del 2,05%. Soffre Reply , che evidenzia una perdita dell'1,93%. Tra le variabili macroeconomiche di ...Partenza debole per i listini europei, che aspettano nel pomeriggio il dato sull’inflazione Usa di ottobre. Preoccupa il crash delle criptovalute dopo il passo indietro di Binance sul salvataggio di F ...In borsa andamento negativo per Credit Agricole che al momento si trova in calo del 4,91% dopo aver presentato i conti trimestrali. In particolare, la Banc ...