Billie Jean King Cup 2022 | l’Australia si sbarazza anche del Belgio con un netto 3-0

(Di giovedì 10 novembre 2022) Secondo successo consecutivo pernelle Finals dellaCup. Nel match valevole per la seconda giornata della fase a gironi, infatti, la Nazionale dell’Oceania si è imposta con un secco e3-0sul. Nel primo match di giornata Storm Sanders si èta in due set di Alison Van Uytvanck mediante il perentorio punteggio di 6-2 6-2, senza lasciare alcuno scampo alla rivale. Molto più equilibrato, invece, il confronto trana Ajla Tomljanovic e la belga Elise Mertens, con quest’ultima che è stata abile nel far volgere il primo set a proprio favore con un 6-4. Nel secondo parziale la rivale ha pareggiato i conti con lo stesso punteggio e, nel terzo, ha portato a ...

Trevisan 6 - 0 6 - 0 Piove sul bagnato per l'Italia inKing Cup. Leylah Fernandez infligge una lezione di tennis a Martina Trevisan : prestazione perfetta della canadese, che non concede ...Si è conclusa l'avventura dell' Italia alle finali diKing Cup a Glasgow. Dopo il ko all'esordio nel gruppo A contro la Svizzera, le azzurre di Tathiana Garbin hanno perso anche contro il Canada . Stesso risultato (3 - 0), ma ancor più netto ...