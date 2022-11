Alessia Piperno arrivata in Italia | “In sei in una cella | 45 giorni duri ma non sono stata maltrattata”

(Di giovedì 10 novembre 2022) La tensione accumulata per oltre un mese si è sciolta con la notizia della liberazione. Dopo oltre 40di detenzione in Iran, la giovane viaggiatricena arrea fine settembre, èrilasciata. La notizia èdata da Palazzo Chigi che ha sottolineato “un intenso lavoro diplomatico” per ottenere la sua libertà. La 30enne “si appresta a tornare in”. La premier Giorgia Meloni, che ha ringraziato tutti coloro che hanno contribuito a chepotesse riabbracciare i familiari, ha informato i genitori della ragazza nel corso di una telefonata. “Sto bene,emozionata e commossa” ha detto la 30enne ai genitori in una telefonata effettuata dall’aereo diretto in ...

Il volo con a bordoè a arrivato a Roma. Il Falcon 900 è atterrato sulla pista dell'aeroporto militare di Ciampino alle 17.08.è rientrata pochi istanti fa nella propria abitazione a Roma, ..., la ragazza romana che era stata arrestata a fine settembre in Iran per aver partecipato ad una manifestazione di protesta dopo l'uccisione di Masha Amini per aver indossato male il ...CIAMPINO (cronaca) - La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, si è recata presso lo scalo “G.B. Pastine” per accoglierla dopo la detenzione a Teheran durata più di un mese ilmamilio.it - c ...Alessia Piperno, la 30enne italiana arrestata il 28 settembre scorso in Iran, è stata rilasciata ed è tornata in Italia. L’aereo che ha riportato la giovane a Roma è atterrato intorno alle 17.10 all’a ...