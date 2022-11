A Ostia una piazza o una strada intitolata a Luca Serianni | il Campidoglio dice “sì”

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 10 novembre 2022) Roma – “Non solo trovare un luogo nel Municipio X da intitolare al professor, ma anche un premio letterario che ricordi la sua altissima competenza nei campi della linguistica e della filologia: come gruppo consiliare del Pd abbiamo detto sì ad un impegno che la città può e deve assumersi nei confronti di un cittadino illustre, purtroppo recentemente scomparso a causa di un incidente sulla. I valori di cui era portatore siano stimolo per la cittadinanza e per i cittadini più giovani. Lo studio, la conoscenza, l’impegno sociale e civile sono la forza di cui la città ha sempre bisogno per la sua coesione e la sua crescita”. Lo fa sapere, in una nota, il gruppo consiliare del Pd in. Il celebre linguista è morto a luglio 2022, dopo che è stato investito da un’auto all’incrocio fra via Isole ...